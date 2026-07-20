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Abenteuer Leben täglich

Schinharl auf dem Käse-Gipfel

Kabel EinsFolge vom 20.07.2026
Schinharl auf dem Käse-Gipfel

Schinharl auf dem Käse-GipfelJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 20.07.2026: Schinharl auf dem Käse-Gipfel

42 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 12

Käse vom Feinsten - das bietet alle zwei Jahre das Käse-Festival in Sand in Taufers. Mittendrin: Käfer-Küchenchef Andreas Schinharl. Er ist immer auf der Suche nach den besten Produkten für seinen Arbeitgeber und das Oktoberfest. In Südtirol trifft er auf seine gute Freundin und Spitzenköchin Tina Marcelli. Gemeinsam erkunden sie die kulinarische Produktvielfalt, geheime Bunker und natürlich gibt‘s auch unglaublich leckere Gerichte mit dem Hauptdarsteller: Käse.

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