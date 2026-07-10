Abenteuer Leben täglich
Folge vom 10.07.2026: Dolce Vita mit Achim Müller
43 Min.Folge vom 10.07.2026Ab 12
Mit dem Riva-Boot über den Gardasee schießen, Champagner mit Limoncino schlürfen und am Ufer das vielleicht beste Eis Italiens genießen: Willkommen im Dolce Vita. Eingeladen ins elegante Hotel Fasano trifft Achim Müller auf Sternekoch Maurizio Bufi, der im Michelin-Restaurant "Il Fagiano" den Ton angibt. Bevor gekocht wird, zeigt der stolze Italiener seinem Gast erstmal, wie Genuss wirklich aussieht: im Topolino vorbei an Panoramen, hinein in eine Olivenöl-Manufaktur und weiter in eine Limonaia.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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