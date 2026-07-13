Chefkoch Semi Hassine zaubert Saté Spieße in sieben MinutenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 13.07.2026: Chefkoch Semi Hassine zaubert Saté Spieße in sieben Minuten
42 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 12
Wie viel Geschmack passt in sieben Minuten? Dieser Frage stellt sich Chefkoch Semi Hassine. Die Aufgabe: Indonesische Saté Spieße mit würzigem Spitzkohlsalat und cremiger Erdnusssoße - ein Gericht, das normalerweise Zeit, Vorbereitung und Geduld verlangt. Marinieren über Nacht? Heute nicht.
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Genre:Dokumentation, Unterhaltung, Wissenschaft
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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