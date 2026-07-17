Süß & stinkig - Knoblauch im DessertJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 17.07.2026: Süß & stinkig - Knoblauch im Dessert
42 Min.Folge vom 17.07.2026Ab 12
Während die meisten wohl sagen würden: das kann doch gar nicht schmecken, sagt Konditorin Anne Manzius: "Mhm genau richtig!". Sie kombiniert Knoblauch mit süß und behauptet, das wird ein klasse Dessert!
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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