Abgründe - Unfassbare Verbrechen
Folge vom 05.05.2018: Im Visier des Stalkers
45 Min.Folge vom 05.05.2018Ab 12
In der Kleinstadt Clarkston, Washington, wird Rachael Anderson von einem furchterregenden und heimtückischen Stalker heimgesucht. Als Rachael plötzlich verschwindet, stellen die Ermittler fest, dass der Stalker und der einzige Verdächtige in dem Fall ein und derselbe Mann sind. Jetzt müssen sie beweisen, dass er die Frau getötet hat, ohne Rachaels Leiche gefunden zu haben. Diese spannende Episode gibt Einblicke in die Gedankenwelt eines hinterhältigen Stalkers und verurteilten Mörders und untersucht die komplexen polizeilichen Ermittlungen. Können die Ermittler den Hinterbliebenen schlussendlich Gerechtigkeit bringen?
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Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.