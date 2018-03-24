Abgründe - Unfassbare Verbrechen
Folge vom 24.03.2018: Ausgeliefert
45 Min.Folge vom 24.03.2018Ab 12
Nilsa Padilla hat drei Töchter. Bernisa ist von Ex-Freund Miguel, Gloria und Alicia stammen vom ihrem aktuellen Partner Rafael. Die Familie lebt an einem einsamen Strandabschnitt nahe Miami in einem heruntergekommenen Wohnwagen. Die Mädchen zwischen zwei und sieben Jahren sind mangelernährt und werden vom gewalttätigen Vater geschlagen. Doch das ist nicht alles: Der alkoholabhängige Rafael vergewaltigt die Kinder regelmäßig. Als Mutter Nilsa die Augen nicht mehr verschließen kann und Rafael mit dem Missbrauch konfrontiert, bringt er sie auf brutale Weise um. Die ohnehin verzweifelte Lage der Mädchen wird dadurch weiter verschlimmert.
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Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.