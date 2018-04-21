Abgründe - Unfassbare Verbrechen
Folge vom 21.04.2018: Fahrt in den Tod
44 Min.Folge vom 21.04.2018Ab 12
Barkeeper Eric Clark ist auf dem Weg nach Atlanta, um Spirituosen zu kaufen. Ehefrau Constance begleitet ihn normalerweise, doch heute bleibt sie zuhause. Gegen 21:30 Uhr wird dem diensthabenden Detective Kip Young ein Mord gemeldet: Neben einem leerstehenden Haus liegt der Körper eines Mannes, auf den fünf Schüsse abgegeben wurden. Der Tote ist Eric Clark. Eine Zeugin hatte einen silbernen Honda und einen rotbraunen Chevy vor dem Haus gesehen. Als Detective Young erst Constance, dann deren Cousin Pierre befragt, schrillen bei ihm die Alarmglocken: Pierres kastanienbrauner Wagen entspricht genau der Beschreibung des zweiten Autos vom Tatort.
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Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.