Abgründe - Unfassbare Verbrechen
Folge vom 07.04.2018: Abgeschossen
44 Min.Folge vom 07.04.2018Ab 12
Robert Bessey aus Las Vegas arbeitet als Baudienstleister und fährt jeden Tag zu seiner 100 Kilometer entfernten Arbeitsstelle in der Mojave-Wüste. So auch an einem frühen Morgen im November. Er bemerkt ein Auto hinter sich und spürt plötzlich einen scharfen Schmerz im Hinterkopf. Unter Schock schafft es Robert, den Notruf zu wählen, wird mit einer Kugel im Kopf lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus gebracht und wie durch ein Wunder gerettet. Als Robert wieder verhört werden kann, erfahren die Ermittler, dass der Bausubunternehmer seit der Wirtschaftskrise in großen finanziellen Schwierigkeiten und deshalb auch in einer Ehekrise steckt.
Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12
