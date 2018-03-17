Abgründe - Unfassbare Verbrechen
Folge vom 17.03.2018: Gottlos
45 Min.Folge vom 17.03.2018Ab 12
In einem Gotteshaus erwartet man Nächstenliebe und Barmherzigkeit - doch auch Kirchen können Stätten von Verbrechen werden. In Springfield, Pennsylvania, wendet sich Mary Jane Fonder nach einem Schicksalsschlag an die Dreieinigkeitskirche. Hier wird sie in die Gemeinschaft aufgenommen. Als mit Greg Shreaves ein neuer, sehr attraktiver Pastor frischen Wind in die Gemeinde bringt, blüht Mary Jane besonders auf. Doch auch Rhonda Smith ist von Pastor Greg begeistert und sucht seine Nähe. Der Kirchenmann versucht, allen dieselbe Aufmerksamkeit zu schenken - aber das schürt Neid und Eifersucht. Wie der brutale Mord beweist, der eines Tages in seinem Büro stattfindet.
