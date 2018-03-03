Abgründe - Unfassbare Verbrechen
Folge vom 03.03.2018: Falsche Freunde
45 Min.Folge vom 03.03.2018Ab 16
In Houston, Texas, lebt die lebenslustige Felicia Ruiz mit ihren Eltern. Sie ist ein hübsches und kluges Mädchen, dem Mutter und Vater völlig vertrauen. Als die 17-jährige im November 1999 von einer Halloween-Party nicht zurückkehrt, melden die besorgten Eltern sie als vermisst. Was sie zu diesem Zeitpunkt nicht wissen: Nur wenige Kilometer entfernt inspizieren zwei Detectives gerade einen Tatort. Sie finden ein totes, übel zugerichtetes Mädchen. Es ist Felicia Ruiz. Die völlig verzweifelten Eltern meinen zu wissen, wer dafür verantwortlich ist. Zwei Mörder landen tatsächlich vor Gericht, doch ein dritter bleibt auf freiem Fuß. Felicias Eltern setzen alles daran Gerechtigkeit für ihre Tochter einzufordern, um endlich Frieden zu finden.
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Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.