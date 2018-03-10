Abgründe - Unfassbare Verbrechen
Folge vom 10.03.2018: Der verlorene Sohn
44 Min.Folge vom 10.03.2018Ab 12
An einem Märzabend gibt der 15-jährige Joey Martin vor, früh schlafen zu gehen. Doch er hat anderes im Sinn: Joey will heimlich seine Freunde Daniel und Alex treffen. Am nächsten Morgen stellt sein Bruder Billy fest, dass der Teenager nicht nach Hause gekommen ist. Als die Polizei die Ermittlungen aufnimmt, berichten seine Freunde, dass Joey nie am vereinbarten Treffpunkt auftauchte. Doch was ist dem Jungen zugestoßen? Sämtliche Recherchen laufen ins Leere. Als zwölf Jahre nach Joeys Verschwinden ein neuer Detective den Fall wieder aufrollt, nimmt er die Eltern ins Visier. Und nachdem sich die Fronten lichten, kommen unglaubliche Abgründe zutage.
Genre:Dokumentation, Krimi
12
