Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel EinsFolge vom 02.07.2020
Folge vom 02.07.2020: TÜV Oldenburg

64 Min.Folge vom 02.07.2020Ab 12

Reinhard Baasen und Heinz Pohlmann sind TÜV Prüfer mit Leib und Seele. In Oldenburg überprüfen sie tagtäglich alle möglichen Fahrzeuge auf ihre Verkehrssicherheit und Umweltfreundlichkeit. Und: Lappersdorf in Bayern. Die Bauhof-Mitarbeiter Heinrich Vahle und Rene Pabst-Bierwirth sammeln Müll ein und sind auf der Jagd nach Müllsündern. Der erste Einsatz: Ein Anwohner meldet eine wilde Müllablagerung in einem Wohngebiet.

