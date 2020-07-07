Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 07.07.2020
63 Min.Folge vom 07.07.2020Ab 12

Die Bundespolizisten Gunther und Marco kontrollieren den deutsch-tschechischen Grenzübergang. Die Grenzen innerhalb der EU sind offen, dennoch gelten bestimmte Einreiseregeln. Gleich die ersten Kontrollierten verstoßen gegen das Passgesetz und führen verbotene Gegenstände mit sich. Und: Auf dem Flohmarkt in Hamburg-Rahlstedt sorgt Flohmarktleiter Philipp seit mehr als zehn Jahren für Ordnung. Heute wird er zu einem Streit gerufen.

