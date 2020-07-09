Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Randalierer außer Kontrolle - RTW München

Kabel EinsFolge vom 09.07.2020
Randalierer außer Kontrolle - RTW München

64 Min.Folge vom 09.07.2020Ab 12

Samstagnacht in München. Die Rettungsassistenten Klaus Hippe und Andreas Süßl sind mit dem Rettungswagen unterwegs zu einem Nachtclub. Ein Mann wurde dort fixiert. Er hat angedroht, alle im Club umzubringen. Und: Michael Schlaffen ist Chef eines privaten Sicherheitsdienstes. Im Auftrag der Stadt Grevenbroich sorgt er mit Mitarbeiter Dennis Nobel für Sicherheit an öffentlichen Plätzen.

