Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 13.07.2020: Wohnwagen überladen - Ferienreisekontrolle Ludwigsburg
64 Min.Folge vom 13.07.2020Ab 12
Überladene Camper sind eine Gefahr auf der Autobahn: Markus Stoll und Lukas Stöhr von der Verkehrspolizei Ludwigsburg kontrollieren den Ferienreiseverkehr auf einem Rastplatz an der A8. Sie ziehen einen PKW mit Wohnwagen aus dem Verkehr. Schnell stellt sich heraus: Der Campingwagen ist zu schwer. Und: Auf der Insel Fehmarn sind Wolfgang und Maximilian im Auftrag des Ordnungsamtes unterwegs, um das Wildcampen der zahlreichen Touristen zu unterbinden.
