Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Mann pöbelt mit 2,7 Promille - Bundespolizei Hamburg Hauptbahnhof

Kabel EinsFolge vom 14.07.2020
Mann pöbelt mit 2,7 Promille - Bundespolizei Hamburg Hauptbahnhof

Mann pöbelt mit 2,7 Promille - Bundespolizei Hamburg HauptbahnhofJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 14.07.2020: Mann pöbelt mit 2,7 Promille - Bundespolizei Hamburg Hauptbahnhof

64 Min.Folge vom 14.07.2020Ab 12

Die Bundespolizisten Robert und Phillipp sorgen am Hamburger Hauptbahnhof für Sicherheit. Ein Mann belästigt barfuß andere Menschen. Die zwei Polizisten schreiten ein. Doch der Mann ist stark alkoholisiert und macht es den Beamten nicht leicht. Und: Zollhauptsekretär Marco Schröder kontrolliert einen Porsche, der nach Deutschland eingeführt werden soll. Angeblich soll er einen Wasserschaden haben und deshalb kaum noch etwas wert sein. Ob das stimmt?

