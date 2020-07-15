Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 15.07.2020
64 Min. Ab 12

Schwörwochenende in Ulm. Beim jährlichen Volksfest sorgen Barny, Sebastian und 200 weitere Security-Kräfte für die Sicherheit aller Besucher. Sie werden zu einem betrunkenen Mann gerufen, der eine feiernde Frau angepinkelt hat. Und: Polizeihauptkommissar Jan und Polizeihauptmeister Sebastian sind bei einer Motorrad-Großkontrolle im Einsatz. Während des Überprüfens von zwei belgischen Motorrädern fällt Ihnen sofort auf, dass es bei der Ausstattung zahlreiche schwere Mängel gibt.

