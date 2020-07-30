Steuerfreigrenze überschritten - Zoll Flughafen DüsseldorfJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 30.07.2020: Steuerfreigrenze überschritten - Zoll Flughafen Düsseldorf
63 Min.Folge vom 30.07.2020Ab 12
Steuerfreigrenze überschritten - Zoll Flughafen DüsseldorfAm Flughafen Düsseldorf sind die Zöllner Adalbert Dyballa und Alexander Sieberz im Einsatz, um illegal eingeführte und unversteuerte Waren aus dem Verkehr zu ziehen. Ein Mann aus dem Irak hat seine Steuerfreigrenze deutlich überschreitet. Ihm droht eine hohe Geldstrafe. Bildrechte: kabel eins.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen