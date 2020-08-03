Uneinsichtige Autofahrerin - Polizei HeidelbergJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 03.08.2020: Uneinsichtige Autofahrerin - Polizei Heidelberg
63 Min.Folge vom 03.08.2020Ab 12
Die Polizisten Markus Rosenkränzer und Bernhard Drüssel nehmen gemeinsam mit zivilen Kollegen Verkehrssünder ins Visier. Schwerpunkt ihrer Kontrolle: Rotlichtverstöße, Handynutzung am Steuer und Geschwindigkeitsüberschreitungen. Die erste angehaltene Frau ist wenig einsichtig? Bildrechte: kabel eins.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Copyrights:© Kabel Eins
