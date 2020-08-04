Reiseziel verfehlt - Bundespolizei DresdenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 04.08.2020: Reiseziel verfehlt - Bundespolizei Dresden
63 Min.Folge vom 04.08.2020Ab 12
Am Hauptbahnhof Dresden sind die Bundespolizisten Ralf und Thomas auf Streife. Sie müssen zu einem internationalen Zug, in dem ein Passagier ohne Ticket sitzt. Die Feststellung seiner Personalien ist jedoch schwierig -- der Schwarzfahrer hat zwar keinen Personalausweis, dafür aber einen hohen Alkoholpegel? Bildrechte: kabel eins.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
