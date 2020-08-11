Angriff auf Rettungsdienst - BuPo Hamburg Hbf.Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 11.08.2020: Angriff auf Rettungsdienst - BuPo Hamburg Hbf.
64 Min.Folge vom 11.08.2020Ab 12
Sascha und Timo von der Hamburger Bundespolizei sind auf Streife. Der erste Einsatz fordert ein großes Polizeiaufgebot, denn Rettungskräfte werden attackiert. Mit Eile fahren Sascha und Timo zum S-Bahnhof Berliner Tor um Schlimmeres zu verhindern. Und Parken im absoluten Halteverbot - Abschleppdienst BrökerIm Ruhrgebiet sind die Profis vom Abschleppdienst Bröker unterwegs, wenn es kracht, ein Auto liegen bleibt oder ein Lkw in den Graben rutscht. Abschlepper Marcel Schwarz wird vom Ordnungsamt nach Mönchengladbach gerufen. Bildrechte: Kabel Eins.
