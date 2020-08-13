Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 13.08.2020: Abfahrtskontrolle Mannheim
63 Min.Folge vom 13.08.2020Ab 12
Schwerpunkteinsatz der Autobahnpolizei Walldorf. Auf dem größten Rastplatz im Kreis Mannheim kontrollieren die Polizisten André und Matthias wenige Stunden vor Ende des Sonntagsfahrverbots LKW-Fahrer auf ihre Fahrtauglichkeit. Ist der Alkoholgehalt des Fahrers zu hoch, wird ihm die Abfahrt bis zur Nüchternheit untersagt. Führerschein und Fahrzeugpapiere bleiben so lange beschlagnahmt. Und Unterwegs im Kehrbezirk AlfterWenn Schornsteinfegermeisterin Maja Braun in voller Montur unterwegs ist, zaubert sie vielen Menschen ein Lächeln aufs Gesicht. Die 26-jährige ist seit drei Jahren in Bonn unterwegs. Bildrechte: Kabel Eins.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen