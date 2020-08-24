Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Verkehrssünder auf dem Fahrrad

Kabel EinsFolge vom 24.08.2020
Verkehrssünder auf dem Fahrrad

Verkehrssünder auf dem FahrradJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 24.08.2020: Verkehrssünder auf dem Fahrrad

64 Min.Folge vom 24.08.2020Ab 12

Die Fahrrad-Polizisten Carsten Ulbricht und Thomas Kiraly sind in der Innenstadt unterwegs. Die Beiden erwischen einen Radfahrer mit Handy in der Hand. Einsicht für sein Fehlverhalten zeigt der junge Mann kaum - ganz im Gegenteil. Und: Einsatz für den Autobahnmeister Matin Mair an der A13 zwischen Innsbruck und dem Brenner. Die Autobahn verläuft größtenteils über Brücken und durch Tunnel. Ihre Instandhaltung ist aufwändig. Bildrechte: Kabel Eins.

Alle verfügbaren Folgen