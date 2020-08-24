Verkehrssünder auf dem FahrradJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 24.08.2020: Verkehrssünder auf dem Fahrrad
64 Min.Folge vom 24.08.2020Ab 12
Die Fahrrad-Polizisten Carsten Ulbricht und Thomas Kiraly sind in der Innenstadt unterwegs. Die Beiden erwischen einen Radfahrer mit Handy in der Hand. Einsicht für sein Fehlverhalten zeigt der junge Mann kaum - ganz im Gegenteil. Und: Einsatz für den Autobahnmeister Matin Mair an der A13 zwischen Innsbruck und dem Brenner. Die Autobahn verläuft größtenteils über Brücken und durch Tunnel. Ihre Instandhaltung ist aufwändig. Bildrechte: Kabel Eins.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
