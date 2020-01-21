Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel EinsFolge vom 21.01.2020
Folge vom 21.01.2020

Die beiden Zöllner Elena Wiegand und Sven Kalkbrenner kontrollieren Reisende am Frankfurter Flughafen. Zigaretten, Lebensmittel, Bargeld und Sonnenbrillen werden im Überfluss versucht einzuführen. Und: Im Großraum Hamburg ereignen sich viele Wohnungseinbrüche, hinter welchen die Polizei organisierte Banden vermutet. Um dies zukünftig zu verhindern, kontrollieren Wiebke Henning und Sören Lichte auf der A7 verdächtige Fahrzeuge und Fahrer.

