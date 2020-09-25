Verdächtige Substanzen bei Fahrzeugkontrolle - Bundespolizei Bad BramstedtJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 25.09.2020: Verdächtige Substanzen bei Fahrzeugkontrolle - Bundespolizei Bad Bramstedt
63 Min.Folge vom 25.09.2020Ab 12
Bundespolizist Ronny und sein Kollege Milosz vom polnischen Grenzschutz kontrollieren auf der A11 in Deutschland und der A6 in Polen den grenzüberschreitenden Verkehr. Hauptaugenmerk ihrer Kontrollen: gestohlene Autos und illegale Einreise. Beim ersten Wagen bestätigt sich der Verdacht des Diebstahls nicht - stattdessen finden die Polizisten aber größere Pulvermengen. Und: In Bremerhaven bekommen es Lutz Klose und Nils Spichal mit einem Fall von Fahrerflucht zu tun. Bildrechte: Kabel Eins.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
