Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel EinsFolge vom 15.10.2020
Folge vom 15.10.2020: Rücksichtsloser Motorradfahrer - Autobahnpolizei Braunschweig

64 Min.Folge vom 15.10.2020Ab 12

Die Polizisten Mark und Steven von der Autobahnpolizei Braunschweig sind mit einem Provida-Fahrzeug unterwegs, um auffällige Fahrer und deren Fahrzeuge zu kontrollieren. Dann weckt ein Motorradfahrer das Interesse der beiden. Und: Die beiden Notfallsanitäter Alex und Julia werden im baden-württembergischen Bruchsal von der Polizei zu einem betrunkenen Mann gerufen, der umgestürzt im Gebüsch liegt. Der ist von der gegebenen Hilfeleistung jedoch alles andere als begeistert. Bildrechte: Kabel Eins.

