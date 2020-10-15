Rücksichtsloser Motorradfahrer - Autobahnpolizei BraunschweigJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 15.10.2020: Rücksichtsloser Motorradfahrer - Autobahnpolizei Braunschweig
64 Min.Folge vom 15.10.2020Ab 12
Die Polizisten Mark und Steven von der Autobahnpolizei Braunschweig sind mit einem Provida-Fahrzeug unterwegs, um auffällige Fahrer und deren Fahrzeuge zu kontrollieren. Dann weckt ein Motorradfahrer das Interesse der beiden. Und: Die beiden Notfallsanitäter Alex und Julia werden im baden-württembergischen Bruchsal von der Polizei zu einem betrunkenen Mann gerufen, der umgestürzt im Gebüsch liegt. Der ist von der gegebenen Hilfeleistung jedoch alles andere als begeistert. Bildrechte: Kabel Eins.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen