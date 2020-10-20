Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Manipulierte Motorräder - Polizei Schwaben Süd/West

Kabel Eins
Folge vom 20.10.2020
Manipulierte Motorräder - Polizei Schwaben Süd/West

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 20.10.2020: Manipulierte Motorräder - Polizei Schwaben Süd/West

63 Min.
Folge vom 20.10.2020
Ab 12

Über den Riedberg im Oberallgäu führt die höchste Passstraße Deutschlands. Auf dieser bei Motorradfahrern sehr beliebten Strecke führen Chris Stark und seine Kollegen von der Polizei Schwaben Süd/West Verkehrskontrollen durch. Die erste angehaltene Fahrerin fährt ihr Motorrad dieses Jahr zum ersten Mal - und trotzdem ist Chris Stark mit dem technischem Zustand nicht zufrieden. Bildrechte: Kabel Eins.

