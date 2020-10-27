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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Mit Eisenstange verprügelt? Polizei Celle

Kabel EinsFolge vom 27.10.2020
Mit Eisenstange verprügelt? Polizei Celle

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 27.10.2020: Mit Eisenstange verprügelt? Polizei Celle

63 Min.Folge vom 27.10.2020Ab 12

Celle. Die Streifenpolizisten Stefan und Ulrich werden mit Blaulicht zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten gerufen. Die Situation vor Ort ist unklar: Geht es um Körperverletzung oder vielleicht sogar versuchten Totschlag? Und: Abschlepper Manuel Dräger muss diesmal in den Hamburger Hafen: Ein LKW kann nach einem Unfall mit einem anderen LKW nicht weiterfahren und ist auf die Hilfe von Manuel angewiesen. Bildrechte: Kabel Eins.

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