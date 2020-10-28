Schlägerei im Club - Polizei CelleJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 28.10.2020: Schlägerei im Club - Polizei Celle
64 Min. Folge vom 28.10.2020 Ab 12
Ein Partywochenende in Celle. Der Alkohol fließt, die Stimmung ist explosiv. Die Streifenpolizisten Stefan und Tobias werden von der Zentrale zu einer Diskothek in ihrem Revier geschickt - hier wurde ein junger Mann übel zugerichtet. Und: Die A5 in der Nähe von Frankfurt. Jürgen und Patrick von der Autobahnmeisterei Frankfurt mähen den Mittelstreifen. Sieben Kollegen verteilt auf fünf Fahrzeuge unterstützen sie dabei, denn die Tätigkeit ist nicht ganz ungefährlich. Bildrechte: Kabel Eins.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
