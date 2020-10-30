Zum Inhalt springenBarrierefrei
Illegaler Welpentransport - Tierrettung Rhein-Neckar

Kabel EinsFolge vom 30.10.2020
64 Min.Folge vom 30.10.2020Ab 12

Michael und Lukas von der Berufstierrettung Rhein-Neckar werden von der Polizei zu Hilfe gerufen. Die Meldung: illegaler Welpentransport. Vor Ort ist schnell klar, dass sich die Hunde in einem katastrophalen Zustand befinden. Und: In Berlin-Biesendorf soll es in einem Einfamilienhaus spuken. Geisterjägerin Ariane Gerold versucht mit einer Wärmebildkamera Kontakt zu den Geistern aufzunehmen. Und tatsächlich: Im Keller des Hauses kommt es scheinbar zu paranormalen Ereignissen. Bildrechte: Kabel Eins.

