Folge vom 30.10.2020: Illegaler Welpentransport - Tierrettung Rhein-Neckar
64 Min.Folge vom 30.10.2020Ab 12
Michael und Lukas von der Berufstierrettung Rhein-Neckar werden von der Polizei zu Hilfe gerufen. Die Meldung: illegaler Welpentransport. Vor Ort ist schnell klar, dass sich die Hunde in einem katastrophalen Zustand befinden. Und: In Berlin-Biesendorf soll es in einem Einfamilienhaus spuken. Geisterjägerin Ariane Gerold versucht mit einer Wärmebildkamera Kontakt zu den Geistern aufzunehmen. Und tatsächlich: Im Keller des Hauses kommt es scheinbar zu paranormalen Ereignissen. Bildrechte: Kabel Eins.
