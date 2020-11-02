Verkehrskontrolle - Polizei PforzheimJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 02.11.2020: Verkehrskontrolle - Polizei Pforzheim
62 Min.Folge vom 02.11.2020Ab 12
In Pforzheim führen die Polizisten Oliver und Romy eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Ein junger Fahrer wird wegen eines nicht angelegten Sicherheitsgurtes kontrolliert, doch er streitet den Verstoß ab. Und: Die Straßen rund um das Schiffshebewerk Niederfinow in Brandenburg sind eine beliebte Motorrad-Strecke. Oft kommt es hier zu schweren Unfällen und Beschwerden wegen des Lärms. Die Polizei Barnim kontrolliert deswegen in einer groß angelegten Aktion Motorradfahrer. Bildrechte: Kabel Eins.
