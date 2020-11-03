Unfall im Berufsverkehr - Polizei CelleJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 03.11.2020: Unfall im Berufsverkehr - Polizei Celle
Mitten im Berufsverkehr kracht es auf einer der Hauptverkehrsadern in Celle. Tobias und Stefan übernehmen den Einsatz als Streife. Nachdem sie sicher sind, dass der verletzte Unfallverursacher versorgt ist, sorgen sie dafür, dass der Verkehr nicht kollabiert. Und: Die Biomülltonnen-Kontrolleure Thomas und Petra sind im Steinfurter Kreis unterwegs. Sie prüfen, ob die Biomülltonnen ordnungsgemäß befüllt sind. Doch bei ihren Kontrollen stellen sie immer wieder Verstöße fest. Bildrechte: Kabel Eins.
