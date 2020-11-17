Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 17.11.2020
Ab 12

Elena und Sven arbeiten als Zöllner am Flughafen Frankfurt. Eine vietnamesische Reisegruppe hat jede Menge Lebensmittel bei sich. Diese müssen alles kontrolliert werden, denn es besteht die Gefahr, dass sie Seuchen einschleppen. Und: In Bad Gandersheim betreibt Alexander Walzer einen Restpostenmarkt. Durch Diebstähle hat er enorme Verluste, weshalb er den Detektiv Peter Gierl als Testklauer engagiert. Wie aufmerksam werden die Mitarbeiter sein? Bildrechte: Kabel Eins.

