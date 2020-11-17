Ein Tag voller Lebensmittel - Zoll Frankfurt FlughafenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 17.11.2020: Ein Tag voller Lebensmittel - Zoll Frankfurt Flughafen
64 Min.Folge vom 17.11.2020Ab 12
Elena und Sven arbeiten als Zöllner am Flughafen Frankfurt. Eine vietnamesische Reisegruppe hat jede Menge Lebensmittel bei sich. Diese müssen alles kontrolliert werden, denn es besteht die Gefahr, dass sie Seuchen einschleppen. Und: In Bad Gandersheim betreibt Alexander Walzer einen Restpostenmarkt. Durch Diebstähle hat er enorme Verluste, weshalb er den Detektiv Peter Gierl als Testklauer engagiert. Wie aufmerksam werden die Mitarbeiter sein? Bildrechte: Kabel Eins.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
