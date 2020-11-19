Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 19.11.2020
Claudia Nüchter und ihr Labradoodle Namaste sind professionelle Geldfinder. Claudias Vierbeiner ist ganz speziell trainiert worden, damit er ohne Probleme Geld riechen kann. Die beiden werden zur Wohnung eines verstorbenen Mannes gerufen. Welche Schätze sie hier wohl finden? Und: Die Zöllner Josef und Johann sind an der ehemaligen tschechischen Grenze im Einsatz, als Kollegen ein verdächtiges Fahrzeug aus dem Verkehr ziehen. Ihr Verdacht: Rauschgift. Bildrechte: Kabel Eins.

