Folge vom 09.01.2020: Feueralarm in Wohngebiet - Polizei Celle
Folge vom 09.01.2020
Celle. Die Polizisten Nico Thiemann und Stefan Neidhardt sind auf Streife. Diese Schicht verlangt den beiden einiges ab: Sie unterstützen die Feuerwehr und müssen bei gleich 2 Unfällen vermitteln und aufklären. Und: In Berlin findet jeden Sonntag der Flohmarkt im Mauerpark statt. Flohmarktleiter Peter Hartwig kümmert sich darum, dass alles reibungslos läuft und sich alle Händler an die Vorgaben halten. Ein Verkäufer aus Spandau hat damit allerdings ein Problem ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
