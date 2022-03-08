Thema u. a.: Kaputte Bremsscheiben - Lkw-Kontrolle Bad BentheimJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 08.03.2022: Thema u. a.: Kaputte Bremsscheiben - Lkw-Kontrolle Bad Bentheim
64 Min.Folge vom 08.03.2022Ab 12
Die Technik-Experten der Landespolizei in Osnabrück kontrollieren einen russischen Lkw. Dabei fallen ihnen erhebliche Mängel an den Bremsscheiben auf. Eine Werkstatt soll nun die Höhe des Schadens überprüfen. Und: Die Tierschutzberaterinnen Alena Kramer und Nicole Hartmann gehen einem anonymen Hinweis auf illegalen Katzenhandel bei eBay nach.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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