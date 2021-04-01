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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Kranker Baum - "Bades Baumdienst"

Kabel EinsFolge vom 01.04.2021
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 01.04.2021: Thema u. a.: Kranker Baum - "Bades Baumdienst"

63 Min.Folge vom 01.04.2021Ab 12

Bastian Bade ist mit seinem Team von "Bades Baumdienst" in Berlin unterwegs, um eine Birke zu fällen, welche gefährlich nah an das Dach und die Fassade eines Wohnungskomplexes wächst. In schwindelerregenden Höhen versucht er, die Äste so sicher wie möglich nach unten zu bekommen. Und: Polizeihauptkommissar Frank und Polizeioberkommissar Dennis von der Polizei Osnabrück ziehen auf der A30 einen Lkw aus dem Verkehr, der zu hoch ist. Doch das ist nicht das einzige Problem.

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