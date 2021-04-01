Thema u. a.: Kranker Baum - "Bades Baumdienst"Jetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 01.04.2021: Thema u. a.: Kranker Baum - "Bades Baumdienst"
63 Min.Folge vom 01.04.2021Ab 12
Bastian Bade ist mit seinem Team von "Bades Baumdienst" in Berlin unterwegs, um eine Birke zu fällen, welche gefährlich nah an das Dach und die Fassade eines Wohnungskomplexes wächst. In schwindelerregenden Höhen versucht er, die Äste so sicher wie möglich nach unten zu bekommen. Und: Polizeihauptkommissar Frank und Polizeioberkommissar Dennis von der Polizei Osnabrück ziehen auf der A30 einen Lkw aus dem Verkehr, der zu hoch ist. Doch das ist nicht das einzige Problem.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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