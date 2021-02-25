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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

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Kabel EinsFolge vom 25.02.2021
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 25.02.2021: Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

63 Min.Folge vom 25.02.2021Ab 12

"Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum" - neuer Titel, breitere Themenpalette: Neben Ordnungshütern bei ihrer täglichen Arbeit, einem Blick in den Alltag der Polizeiakademie und in die "Panther Challenge", dem Eignungstest der Bundespolizei, begleitet die Reportage-Reihe u.a. die Veranstalter von großen Events wie den "Mud Masters" in Hamburg und der "Highland Games" sowie eine Tierdetektivin.

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