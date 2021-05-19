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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Kinderlärm oder Corona-Party? - Ordnungsamt Bad Dürkheim

Kabel EinsFolge vom 19.05.2021
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 19.05.2021: Thema u. a.: Kinderlärm oder Corona-Party? - Ordnungsamt Bad Dürkheim

63 Min.Folge vom 19.05.2021Ab 12

In Bad Dürkheim werden die Ordnungsbeamten Christian Heppner und Jochen Lander abends zu einer Ruhestörung gerufen. Eine Frau hat sich telefonisch gemeldet - ihr Verdacht: Ihre Nachbarn feiern eine Party mit mehreren Gästen. Laut den Corona-Schutzmaßnahmen ist das allerdings streng verboten. Und: In Karlsruhe ist Stephan Lommatzsch vom Abschleppdienst Böhler auf dem Weg zu seinem ersten Auftrag. Ein Baustellenfahrzeug mit aufgerissener Ölwanne muss abgeschleppt werden.

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