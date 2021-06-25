Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 25.06.2021: Thema u. a.: Auf Raserjagd
61 Min.Folge vom 25.06.2021Ab 12
Die Polizisten Klaus und Steven sind auf der gefährlichsten Autobahn Deutschlands, der A2 bei Braunschweig, unterwegs. Nach einer Verfolgungsjagd mit knapp 200 km/h durch eine 80er-Zone, bekommen das auch die Insassen eines weißen Mercedes zu spüren. Und: Im fernen Thailand arbeiten Detlef und Roland als Hausmeister in einem Krankenhaus. Als eine Pumpe ausgetauscht werden muss, bereiten ihnen die fremde Sprache und die unterschiedlichen Arbeitsweisen Probleme.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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