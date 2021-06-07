Thema u. a.: Messiechaos in Mainz - Entrümpler Villa RoswithaJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 07.06.2021: Thema u. a.: Messiechaos in Mainz - Entrümpler Villa Roswitha
63 Min.Folge vom 07.06.2021Ab 12
Ralph Steffen und sein Team haben den Auftrag, eine alte Pension in Nierstein bei Mainz zu entrümpeln. Sie müssen innerhalb kürzester Zeit 40 Jahre Leben entsorgen. Ob sie es rechtzeitig schaffen? Und: Daniel Rathjen und Fabian Hornhardt kontrollieren auf der A1 zwischen Bremen und Hamburg, ob sich Lkw-Fahrer an das Fahrverbot an den Feiertagen halten. Es dauert nicht lange, bis ihnen das erste ausländische Fahrzeug auffällt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen