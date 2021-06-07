Zum Inhalt springenBarrierefrei
Thema u. a.: Messiechaos in Mainz - Entrümpler Villa Roswitha

Kabel EinsFolge vom 07.06.2021
63 Min.Folge vom 07.06.2021Ab 12

Ralph Steffen und sein Team haben den Auftrag, eine alte Pension in Nierstein bei Mainz zu entrümpeln. Sie müssen innerhalb kürzester Zeit 40 Jahre Leben entsorgen. Ob sie es rechtzeitig schaffen? Und: Daniel Rathjen und Fabian Hornhardt kontrollieren auf der A1 zwischen Bremen und Hamburg, ob sich Lkw-Fahrer an das Fahrverbot an den Feiertagen halten. Es dauert nicht lange, bis ihnen das erste ausländische Fahrzeug auffällt.

