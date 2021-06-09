Thema u. a.: Holz, wohin das Auge reicht - Kleingartenkontrolle AbendruhJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 09.06.2021: Thema u. a.: Holz, wohin das Auge reicht - Kleingartenkontrolle Abendruh
61 Min.Folge vom 09.06.2021Ab 12
In der Kleingartenkolonie Abendruh in Berlin-Lichterfelde kontrolliert Vorstandsvorsitzender Wolfgang Koch rund 500 Parzellen. Eine davon ist zu einem echten Problem geworden, da der 87-jährige Pächter auf dem Gelände Unmengen an Brennholz hortet. Und: Auf der A8 bei Stuttgart kontrollieren die Verkehrspolizisten Gunter Haas und Martin Brosig den Verkehr mit einem Videomesswagen, als ihnen ein weißer BMW auffällt, der sie rechts überholt.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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