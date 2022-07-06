Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Mission Hygiene - Fleischfabrik in Indien

Kabel Eins
Folge vom 06.07.2022
Thema u. a.: Mission Hygiene - Fleischfabrik in Indien

61 Min.
Ab 12

Die Brüder Arthur und Gerhard Maurer sind Inhaber der einzigen deutschen Fleischfabrik Indiens. Der Aufbau von über 120 Wursttheken in indischen Supermärkten wird zum Mammutprojekt der beiden Deutschen. Werden die beiden alles gut meistern? Und: Der Strand in Warnemünde bei Rostock - Thom und sein Team von der Strandsecurity werden bei einer Suchaktion benötigt: Ein Mann wird vermisst. Polizei, Feuerwehr sowie Thom und sein Team beginnen, den Strand abzusuchen.

