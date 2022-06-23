Thema u. a.: Apathisch und nicht ansprechbar - Rettungsdienst Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 23.06.2022: Thema u. a.: Apathisch und nicht ansprechbar - Rettungsdienst
60 Min.Folge vom 23.06.2022
Nach einer Notfallmeldung der Polizei eilt ein Rettungswagen zu einem offenbar stark alkoholisierten Mann auf der Straße. Für Manuela und vom Rettungsdienst eine verzwickte Situation, da er ihnen keine genauen Antworten auf ihre Fragen geben kann. Und: Autohof Platzwart auf der A7.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
