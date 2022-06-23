Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Apathisch und nicht ansprechbar - Rettungsdienst

Kabel EinsFolge vom 23.06.2022
Thema u. a.: Apathisch und nicht ansprechbar - Rettungsdienst

Thema u. a.: Apathisch und nicht ansprechbar - Rettungsdienst Jetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 23.06.2022: Thema u. a.: Apathisch und nicht ansprechbar - Rettungsdienst

60 Min.Folge vom 23.06.2022Ab 12

Nach einer Notfallmeldung der Polizei eilt ein Rettungswagen zu einem offenbar stark alkoholisierten Mann auf der Straße. Für Manuela und vom Rettungsdienst eine verzwickte Situation, da er ihnen keine genauen Antworten auf ihre Fragen geben kann. Und: Autohof Platzwart auf der A7.

Alle verfügbaren Folgen