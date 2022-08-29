Thema u.a.: Das Trauma im Ahrtal sitzt tief - Hilfe im KatastrophengebietJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 29.08.2022: Thema u.a.: Das Trauma im Ahrtal sitzt tief - Hilfe im Katastrophengebiet
61 Min.Folge vom 29.08.2022Ab 12
Im Ahrtal wurden bei der großen Flut viele Häuser zerstört, die Anwohner denken mit traumatisch geprägten Gedanken an die Naturkatastrophe zurück. Die Helfenden geben ihr Bestes. Und: Die Eröffnung des Restaurants Little Beach.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
