Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Das Trauma im Ahrtal sitzt tief - Hilfe im Katastrophengebiet

Kabel EinsFolge vom 29.08.2022
Thema u.a.: Das Trauma im Ahrtal sitzt tief - Hilfe im Katastrophengebiet

Thema u.a.: Das Trauma im Ahrtal sitzt tief - Hilfe im KatastrophengebietJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 29.08.2022: Thema u.a.: Das Trauma im Ahrtal sitzt tief - Hilfe im Katastrophengebiet

61 Min.Folge vom 29.08.2022Ab 12

Im Ahrtal wurden bei der großen Flut viele Häuser zerstört, die Anwohner denken mit traumatisch geprägten Gedanken an die Naturkatastrophe zurück. Die Helfenden geben ihr Bestes. Und: Die Eröffnung des Restaurants Little Beach.

Alle verfügbaren Folgen