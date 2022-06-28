Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel Eins
Folge vom 28.06.2022: Thema u. a.: Autoposer in Wilhelmshaven

60 Min.

In Wilhelmshaven ist die Polizei Autoposern auf der Spur. An einigen Wagen werden tatsächlich unzulässige Veränderungen gefunden, weshalb die Polizei als nächsten Schritt feststellen muss ob sich das Fahrzeug noch fortbewegen darf oder nicht. Und: Abschlepper Thüringen.

