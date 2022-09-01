Thema u. a.: 1.400 Kilo-Flug mit HelikopterJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 01.09.2022: Thema u. a.: 1.400 Kilo-Flug mit Helikopter
61 Min.Folge vom 01.09.2022Ab 12
Am Kronplatz in Südtirol muss die Seilbahn kontrolliert werden. Dazu wird ein Helikopter eingesetzt. Und: Anfahrtskontrollen beim Hurricane Festival.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
