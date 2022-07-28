Thema u. a.: Glück im Unglück - Motorradunfall in München Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 28.07.2022: Thema u. a.: Glück im Unglück - Motorradunfall in München
61 Min.Folge vom 28.07.2022Ab 12
Notfallsanitäter eilen zu einem Motoradunfall in München. Der Verletzte ist mit einem Auto zusammengestoßen und wird von den Sanitäter sofort für ein genaueren Check in den RTW gebracht. Und: Wartung von Windrädern.
