Thema u. a.: Parkplatzunfall- Polizei Bremervörde Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 29.06.2022: Thema u. a.: Parkplatzunfall- Polizei Bremervörde
61 Min.Folge vom 29.06.2022Ab 12
Spätschicht für Vanessa Hintz und Alexander von Buchholz. Nach nur wenigen Minuten wird das Team zu einem Parkplatz-Unfall entsendet. Dort angekommen nehmen sie die Situation auf und stellen den Sachverhalt klar, um Streitigkeiten zu vermeiden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen