Kabel EinsFolge vom 05.08.2022
60 Min.Folge vom 05.08.2022Ab 12

Koch und Fast Food-Tester Bernd Zehner ist unterwegs in seiner Heimatstadt Frankfurt am Main. Seine Mission: Den besten Döner der Stadt finden! Der Youtuber und leidenschaftliche Kebab-Fan weiß was es für einen guten Döner braucht: Frische Zutaten und ein knuspriges Fladenbrot. Welcher Döner überzeugt ihn schon beim ersten Bissen? Und: Geschwindigkeitskontrolle auf dem Motorrad.

